Cervecería y Maltería Quilmes anunció un cambio organizacional para la región.

A partir de enero de 2026, la compañía integrará las operaciones de la Argentina y Uruguay y el negocio de Chile, Bolivia y Paraguay, y su presidencia estará a cargo de Pablo Panizza, quien actualmente se desempeña en el rol de head global de Ventas y Distribución en AB InBev, con base en Nueva York.

Panizza, que ingresó a Quilmes en el año 2000 a través del Programa de Jóvenes Profesionales, cuenta con una extensa carrera en el área comercial. Lideró las operaciones de Chile y Paraguay, fue presidente de la Argentina y Uruguay hasta 2018 y luego se trasladó a Nueva York.

El actual presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, Martín Ticinese, asumirá como presidente de Marcas Core de AB InBev, con base en Nueva York. Desde su nuevo rol, será responsable de la estrategia de las principales marcas del grupo en los 50 mercados donde la compañía opera.

Durante su gestión en la Argentina y Uruguay, Ticinese lideró un proceso de transformación profundo. Bajo su conducción y con un claro foco en el consumidor, la compañía lanzó marcas como Andes Origen; Michelob Ultra, con una versión sin gluten; y desarrolló su portafolio de cervezas sin alcohol; y aceleró la digitalización del negocio con el desarrollo de BEES, la aplicación B2B para clientes minoristas.

“Durante sus siete años al frente de Cervecería y Maltería Quilmes, Martín Ticinese demostró una gran capacidad de liderazgo, alcanzando resultados destacados incluso en contextos desafiantes”, informaron en un comunicado.