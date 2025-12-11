Asumieron las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) en una ceremonia que se realizó en el Aula Magna. María Alejandra Zinni y Daniel Fihman son Rectora y Vicerrector durante el período 2025/2029, elegidos en Asamblea Extraordinaria el 20 de octubre de 2025

María Alejandra Zinni es Doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas de la UNQ, institución en la que también obtuvo su título de grado. Cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión en Ciencia y Tecnología. Dirige el Programa de Investigación denominado “Estrategias de Ingeniería en Automatización, Computación y Procesos Industriales aplicadas a la resolución de problemas tecnológicos”, donde su línea de investigación es el diseño y desarrollo de compuestos con actividad farmacológica utilizando estrategias computacionales. Además, fue vocal de la Agencia de I+D+i hasta marzo de 2024 y Directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNQ. Se desempeñó hasta 2025 como Vicerrectora de la UNQ y como Directora del Laboratorio de Farmacología computacional de la UNQ.

Daniel Fihman es Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades con orientación en Política y Gestión Pública por la UNQ, institución en la que también obtuvo su título de grado. Cuenta con más de veinte años de experiencia docente. Es investigador especializado en gestión de las personas y administración pública, y ha dirigido diversos proyectos de investigación en estas áreas. En el sector público fue Secretario y Subsecretario en diversas carteras nacionales como la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Justicia y DDHH, Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad. Fue Secretario Económico-Financiero del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Secretario de Extensión Universitaria y Secretario Académico de la UNQ. Se desempeñó hasta 2025 como Secretario General de la UNQ.