De cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de Berazategui recuerda a la comunidad que está prohibido comprar, vender y utilizar pirotecnia en todo el distrito. La medida rige desde la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 4208 (2008), que busca prevenir accidentes y proteger la salud de los vecinos y vecinas.

La manipulación de cohetes y fuegos artificiales puede provocar lesiones graves e irreversibles como quemaduras, daños auditivos y oculares. Además, las explosiones impactan especialmente en niños y niñas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), veteranos de guerra, personas mayores y animales, que pueden sufrir estrés, pánico, taquicardia y otras complicaciones.

Ante cualquier emergencia o para denunciar la venta ilegal de pirotecnia, se puede llamar al Centro de Operaciones Municipal (COM), disponible las 24 horas, a través de las líneas 0800-999-2525/0247.Como cada año, el Municipio invita a celebrar de manera responsable y sin pirotecnia, recordando que la principal medida de prevención es evitar su compra y uso.