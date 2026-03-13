Los vecinos y vecinas de Berazategui podrán cursar estudios universitarios cerca de su casa. El intendente de Berazategui, Carlos Balor, retomará el proyecto de construcción de una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en Berazategui, con fondos municipales. Éste fue un anhelo histórico del Dr. Juan José Mussi, frenado por el actual Gobierno nacional.

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, declaró: "Quiero hacer un anuncio sobre algo en lo que venimos trabajando con Arnaldo Medina. El doctor Juan José Mussi tenía la ilusión de que la Universidad Nacional Arturo Jauretche tuviera una sede en Berazategui. En ese sentido, ya estamos avanzando para que la UNAJ cuente con una sede en nuestro distrito. Actualmente estamos cumpliendo con los trámites administrativos correspondientes y estimamos que para mayo, con recursos municipales, estaremos iniciando la obra".

Asimismo, Arnaldo Medina expresó: “Este anuncio del Intendente nos llena de emoción, es un anhelo muy grande que ya había pensado el Dr. Mussi: tener la sede de la UNAJ en Berazategui. Esto es muy significativo para la Universidad y la comunidad”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico López, indicó: “En el Municipio, en la misma senda de Juan José (Mussi), Carlos Balor toma esa rienda para pensar el proyecto de la Universidad Pública en Berazategui, junto con la UNAJ. Esta sede tendrá carreras vinculantes al Polo Tecnológico, porque va a estar enmarcada en ese lugar y a las necesidades productivas del distrito. Estamos muy felices de poder seguir ampliando posibilidades para los vecinos y vecinas de Berazategui, que tengan en su distrito la posibilidad de formarse, trabajar y habitar esta Patria Chica tan querida”.

El edificio estará ubicado en Av. Padre Mugica y la Colectora de la Autopista Buenos Aires - La Plata. Tendrá una superficie de 853,50 m2, 6 aulas, un Salón de Usos Múltiples (SUM), un área de administración y sanitarios. Este nuevo espacio se suma a la propuesta del Centro Universitario de Berazategui (CUB) -ubicado en Diagonal Obispo Jorge Novak y 145-, que acerca la posibilidad de cursar materias introductorias a distintas carreras dictadas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la propia UNAJ.