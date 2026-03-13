La bravuconada del ministro de Gobierno Bonaerense, el quilmeño Carlos Bianco, marcó diferencias impensadas. Tal es así que luego de conocerse el reclamo de funcionarios quilmeños de la ausencia del Estado provincial en el distrito, asemejó al gobernador Axel Kicillof con el presidente Javier Milei. Ambos mandatarios tienen algo en común: La paralización de obras que pueden mejorarle la calidad de vida a los quilmeños.

Más de 10 son las obras paralizadas por el gobernador Axel Kicillof en Quilmes, entre las que se destacan las tres obras hidráulicas para los arroyos, obras viales y casi 300 viviendas.

El detalle de las obras más importantes son la readecuación Arroyo San Francisco; repavimentación de Pasco, readecuación Canal Cordero y Confluencia, Colector Alberdi, ampliación CIC Agustín Ramírez, reemplazo de puentes existentes en Camino, viviendas en Fratassi, Santo Domingo III y IV y Memoria, Verdad y Justicia, entre otras obras, quizá de menor importancia, pero tan esenciales para parte de la comunidad quilmeña.

Otro dato que no pasó desapercibido, tras la bravuconada es el recorte denunciado por Florencia Di Tullio: “ahora tenemos que resolver la compra de alimentos y de insumos críticos que recortó el gobierno provincial a nuestro municipio. Podrías ayudarnos a recuperar esos recursos”, fue el mensaje que posteó en Twitter en respuesta a Bianco.