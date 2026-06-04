Este jueves 4 de junio se llevó a cabo la jornada de ollas vacías en Quilmes con diferentes organizaciones sociales, comunitarias y los movimientos populares, donde visibilizaron la emergencia alimentaria que se viene atravesando en los distintos barrios.

"Sabemos que las ollas vacías simbolizan una realidad cada vez más dura", remarcó la referente Anañia Jara, de la Corriente Popular Eva Perón. "Mientras crece la demanda de asistencia, disminuyen los recursos destinados a garantizar un derecho tan elemental como el acceso a la alimentación", agregó.

Los comedores comunitarios sostienen diariamente una tarea fundamental gracias al esfuerzo de cientos de refebertes en cada uno de los barrios. "Sin embargo, ese trabajo sigue siendo no reconocido y acompañado, aun cuando constituye una de las principales redes de cuidado y contención social frente al avance de la pobreza", explicó Jara.

"Los recortes en las políticas alimentarias, la interrupción de programas de asistencia, la inflación, la desocupación en los barrios populares profundizan una crisis social que golpea especialmente a los sectores más vulnerables. Esta situación no sólo genera más hambre y exclusión, sino que también debilita los espacios comunitarios que construyen solidaridad y organización sin acompañamientos de los estados", sostuvo Jara

Y reclamaron que la emergencia alimentaria sea una prioridad. "Es necesario abrir instancias de diálogo y trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y las organizaciones comunitarias para construir respuestas concretas que permitan garantizar el derecho a la alimentación, fortalecer las redes de contención social y acompañar a quienes todos los días sostienen la vida en nuestros barrios. Convocamos a quienes tienen responsabilidades de gobierno a actuar con sensibilidad, compromiso y decisión política".