"No quiero pensar que hayan suspendido el Programa por tres meses, que fue destinado a las familias de los alumnos de las escuelas públicas del distrito, con el fin de hacer militancia partidaria con la mercadería con la ayuda Alimentaria de los chicos paados por todos los bonaerenses", indicó el consejero Escolar de la Libertad Avanza, Danilo D'Angelo.

El consejero detectó el miércoles un camión descargando una cantidad importante de "módulos" destinados a la ayuda familiar de los estudiantes de escuelas públicas del distrito. En la gacetilla de prensa enviada, denunció que "es muy raro que después que el gobierno provincial suspenda esta ayuda por 90 días (mayo, junio y julio), hoy encuentre un camión de importantes dimensiones repleto de cajas del "Programa Mesa Bonaerense" en un local partidario del Gobernador Kicillof en Quilmes Oeste".

El local partidario del "Movimento Derecho al Futuro" está ubicado sobre la Avenida Felipe Amoedo al 1300,

El Programa MESA Bonaerense (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) asiste a las familias de los estudiantes de escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el Gobierno provincial dispuso su suspensión por 90 días (durante mayo, junio y julio), concentrando los recursos en el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

El objetivo del programa vigente es la entrega mensual de una caja (módulo) con alimentos básicos y nutritivos (leche, fideos, arroz, aceite, legumbres) a los alumnos de escuelas públicas de la Provincia.