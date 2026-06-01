El dirigente libertario de Quilmes, Danilo Dangelo cuestionó duramente a la concejal Estefanía Albasetti: “No me representa políticamente. Ser intendente de Quilmes no es solo mandar un video en la puerta de tu casa”.

Dangelo, consejero escolar de La Libertad Avanza en Quilmes con paso previo en el PRO, salió a marcar diferencias con la actual coordinadora local, Estefanía Albasetti.

“No me representa políticamente. Yo soy La Libertad Avanza cien por ciento. Estoy agradecido a Fabricio Martínez y a Sebastián Pareja que me dieron lugar en la lista, ya tengo la camiseta puesta”, afirmó en declaraciones a Radio WEN.

El dirigente cuestionó la falta de trayectoria de Albasetti para encabezar en Quilmes la lista el año próximo: “No es para cualquiera ser candidato a intendente en un distrito tan importante como Quilmes, que conozco todos los rincones y de muchos años, no solo por ser comerciante o empresario, por mi militanc9a. A mi viejo lo conocen, fue concejal. La política se labura en

el campo, no solo mandando un video o una foto en la puerta de tu casa”.

Aclaró que respeta la decisión de la conducción nacional sobre el cargo que hoy ocupa la concejal libertaria: “Respeto las decisiones de arriba. Si la pusieron hoy como coordinadora de La Libertad Avanza en Quilmes, la respeto porque viene de arriba. No tengo nada contra ella, pero políticamente no me representa”.

Dangelo reivindicó su recorrido y su diálogo con otras gestiones: “En 2019 cuando pierde Molina contra Mayra quedé como expresidente del Consejo Escolar. Renovaba la lista, era de buena fe. Vino un presidente nuevo y no le cerré la puerta: le expliqué, le mostré los papeles”.

Cerró valorando la conducción provincial: “Me gusta la conducción de Pareja en Buenos Aires. Vine a laburar acá y estoy muy contento. Yo tengo diálogo con el oficialismo. La política es eso: diálogo con distintos sectores, no cerrarse”.

Una vez conocida estas declaraciones, este medio intentó contactarse con el encargado de prensa de la concejal Abasetti, Roberto Carrigall, para poder conocer la posición de la legisladora comunal ante estos dichos, pero hasta el momento no hubo respuestas.