Lanús Gobierno invita a los vecinos y vecinas a participar de una nueva edición del festival “Este es mi Barrio” por el 118° aniversario de Villa Caraza este sábado 6 de junio, desde las 12 en Tagle y 1° de Mayo, donde habrá shows de música en vivo, puestos gastronómicas y otras actividades para disfrutar en familia.

La jornada contará con el desarrollo de espectáculos en vivo de bandas como Inéditos Rock, Mataraza, Viejo Brown y el cierre estará a cargo de Blues Motel. A su vez, en el lugar se desarrollará la feria “Hecho en Lanús” y estarán presentes distintos puestos gastronómicos, al igual que un stand del Centro de Atención Vecinal para que las y los lanusenses reciban asesoramiento y despejen dudas y consultas.

Además, se montará un stand del programa Ambiente Sí dónde las ciudadanas y los ciudadanos podrán acercar sus residuos residuos reciclables y de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs); también se entregarán semillas de temporada y se brindarán información sobre huerta, compostaje, arbolado y separación en origen, entre otros.

Vale destacar que este tipo de festivales busca fortalecer el encuentro comunitario y promover el trabajo de artistas, emprendedores e instituciones del barrio, a través de una propuesta cultural abierta a toda la comunidad.