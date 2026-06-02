El concejal de Fuerza Patria, Ezequiel Arauz, intervino con dureza en la interna de los libertarios bonaerenses y lanzó fuertes críticas hacia la estructura política oficialista y la gestión económica del Gobierno Nacional.

"Ahi se combinan arribistas, bandas, resabios del PRO, el PJ y la UCR, junto a gente sin experiencia que cree que la política comenzó con su llegada", disparó el edil.

En ese sentido, consideró que la organización de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires "no califica ni como bolsa de gatos, es todavía peor". Según su visión, el espacio actual está compuesto por "iniciativas y kioscos individuales que no reflejan proyecto político alguno".

Arauz fue más allá y disparó: "Así como en las listas nacionales se metió gente con fuerte vinculación con el narco, amantes impresentables y delirantes de todo tipo que pagaron por los lugares, en los distritos del Conurbano se desconocen entre las personas, ya ni siquiera entre los grupos".

El concejal de Fuerza Patria minimizó además la aparente unidad que el partido muestra en las redes sociales. "Después cada vez que hay quilombos, se juntan para las fotos, juran fidelidad a los famosos armadores, cuando todo el mundo sabe que está todo roto por dentro", aseguró.

Para finalizar, el legislador local vinculó la crisis interna del liberalismo con la situación económica y social que atraviesa el país: "De fondo lo que pasa es que el ajuste sin fin ya no lo banca nadie. Nadie vende nada; la economía real y cotidiana está hecha mierda mientras [el ministro Luis] Caputo miente y chamuya. Entonces, en las malas, aparecen las ventajitas entre todos", concluyó Arauz.