Con el lema "¡70 años alentando la esperanza!", el sábado 6 y domingo 7 de junio Cáritas Argentina realizará la Colecta Anual en parroquias y comunidades de todo el país. Las contribuciones también se pueden hacer en forma electrónica y durante todo el año, y son las que permiten brindar respuestas a las urgentes necesidades y la creciente demanda de asistencia de millones de argentinos que viven en situación de pobreza e indigencia.

Desde Cáritas Argentina comparten que "Creemos que el compromiso solidario, la educación y el trabajo digno son los medios fundamentales para superar las situaciones de pobreza y las desigualdades. El dinero recaudado en la Colecta ayudará a sostener, durante todo el año, numerosos programas relacionados con la seguridad alimentaria, la educación, la primera infancia, el trabajo, problemas de consumo, mejoramiento de viviendas e integración de barrios populares".

En este sentido, Mons. Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, expresó que "hacemos memoria agradecida del camino recorrido, de tantas voluntarias y voluntarios que acompañaron situaciones de fragilidad, y que cuidaron la fragilidad de nuestro pueblo en estos 70 años... esa memoria agradecida enciende en nosotros la esperanza: Queremos seguir alentando la esperanza, porque donde sembramos amor, se enciende la esperanza".

Para conocer las formas de donar, ingresar a https://caritasquilmes.wordpress.com/como-colaborar/