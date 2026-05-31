Abogados en Acción Quilmes, a través de la Dirección General Jurídica de la Dra. Samantha Fernández Messia, abogada, referente del equipo y Asesora en el Consejo de la Magistratura Nacional, Vocalia Consejera Jimena de la Torre, organiza la jornada debate abierto "Niñez en Riesgo: Bullying y uso de armas en las escuelas". La jornada se llevará a cabo este martes a las 15 horas en el CAQ (Colegio de Abogados de Quilmes), con el acompañamiento de la Red de Mujeres Líderes en Acción y el Colegio de Abogados de Quilmes.

Modalidad: Híbrida

Presencial en el auditorio + transmisión en vivo por Zoom para participación en tiempo real.

Convocatoria abierta a: Magistrados, médicos, psicopedagogos, psicólogos, juristas, decanos de universidades, personal de salud, personal de educación, representantes legales y directivos.

Alcance internacional:

Contará con la participación de profesionales de consulados de Perú y Paraguay, y especialistas de España.

Objetivo:

Generar un espacio de intercambio de opiniones con micrófono abierto tanto para panelistas como para el auditorio. Al finalizar se trabajará en líneas de acción concretas para abordar esta problemática que aqueja a nuestro distrito de Quilmes.