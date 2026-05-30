Buenos Aires sorprende siempre: esta vez fue escenario de un mega encuentro de más de 500 bateristas que tocaron todos juntos al aire libre en el Parque Arroyo Vega, en la Costanera Norte, frente a 10 mil personas. Es la primera vez que un evento así se hace en “la Ciudad más linda del mundo” y fue un récord absoluto.

El festival se llama “Baterías a la Plaza” y ya visitó otras ciudades del país, pero nunca antes había reunido a tantos músicos. Está organizado y producido artísticamente por reconocidos bateristas como Jorge Araujo (Divididos, Lito Vitale, Alejandro Lerner) y Sergio Masciotra (Charly García, Luis Fonsi, Lola Indigo, Leo Sayer). Y juntó a participantes de distintas edades y niveles de experiencia, profesionales y aficionados, que tocaron un repertorio común y se vistieron con la camiseta de la selección argentina.

El público disfrutó de homenajes a grandes referentes de la batería, además de clásicos interpretados por músicos y bateristas residentes de la Ciudad y del Gran Buenos Aires, en un clima de fiesta que acompañó toda la tarde muy cerca del Río.

“Esta es la Ciudad que nos propusimos los porteños, con eventos de primer nivel que muestran nuestra identidad, en lugares seguros y al aire libre", dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña; el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Fue un show espectacular: los más de 500 bateros tocaron una quincena de canciones, entre ellas, “Don't stand so close to me” (The Police), “Jump” (Van Halen), “I want to break free” (Queen), "The Power of Love" (Huey Lewis and The News), “You shook me all night long” (AC/DC), “Rezo por vos” (Charly García y Luis Alberto Spinetta), “Puente” (Gustavo Cerati), “Mujer amante” (Rata Blanca), “Rock del gato” (Ratones Paranoicos) y “Un ángel para tu soledad” (Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota). Y también el Himno nacional argentino.

Estuvieron también referentes del rock nacional como Roger Cardero (Los Piojos), Fernando Scarcella (Rata Blanca), Andrea Álvarez, Sebastián Peyceré (Los Abuelos de la Nada), Roy Quiroga (Ratones Paranoicos), Toño Silva (Charly García), Juan Rodríguez (Sui Generis), Walter Sidoti (Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota), Carlos Martín (Bersuit Vergarabat), Ian Raiman (Los Pericos), Silvana Colagiovanni, Gustavo Rowek (V8), Mariano Franceschelli (Los Auténticos Decadentes) y Walter Martínez (Almafuerte), entre otros invitados especiales.