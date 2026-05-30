La Justicia bonaerense desarticuló una organización criminal dedicada a estafas digitales, falsas inversiones y lavado de activos con criptomonedas. El megaoperativo “Fake Coins” incluyó 90 allanamientos simultáneos en todo el país, 21 detenidos y el congelamiento de más de 8 millones de dólares en criptoactivos.

La investigación, coordinada por el Equipo de Asistencia en Materia de Criptoactivos de la Procuración General bajo el Dr. Rafael García Borda y la Dra. Sabrina Lamperti, se originó tras más de un centenar de denuncias por fraudes con un mismo patrón. El perjuicio estimado supera los 3.000 millones de pesos.

Zona Sur, epicentro del operativo

En el Conurbano sur actuaron las fiscalías de Lomas de Zamora y Quilmes. En Lomas, el fiscal Dr. Gustavo Javier Martínez ordenó 25 allanamientos que derivaron en 5 detenciones. Se secuestraron celulares, computadoras y anotaciones de operaciones bancarias.

En Quilmes, la investigación estuvo a cargo del fiscal general adjunto Dr. Daniel Ernesto Ichazo, junto al Dr. Leandro Montejo y la Dra. Gisela Gorosito. Intervino la División Cibercrimen AMBA SUR III de Florencio Varela.

A nivel nacional participaron la Policía Federal Argentina a través de su Dirección General de Cibercrimen, con apoyo de policías de Mendoza, CABA, Misiones, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Secuestro récord y modalidades de estafa

El operativo dejó 60 millones de pesos en efectivo y la mayor incautación de criptoactivos de la historia provincial: más de 8.000.000 U$S, superando los 2 millones de dólares secuestrados en la causa RainbowEx de 2024. También se decomisaron CPU, tablets y 80 celulares de alta gama.

Los fiscales identificaron 3 modalidades:

Estafas de inversión: Falsos asesores prometían ganancias rápidas por redes sociales. Usaban logos de firmas reales y hasta subieron una app apócrifa a Google Play Store.

Hackeo de WhatsApp: Robaban cuentas para ofrecer venta de dólares. El dinero iba a cuentas en Mendoza y La Matanza, se compraban USDT por Binance P2P y se giraban a Venezuela.

Plataformas chinas con infostealers: Apps falsas con virus que robaban claves bancarias. Solo a esa banda se le bloquearon los 8 millones de dólares tras rastreo digital.

Los 21 detenidos quedaron a disposición de la Justicia por estafas reiteradas, asociación ilícita, lavado de activos e infracción a la ley de propiedad intelectual.