El gremio desplegó su impronta política en la segunda jornada del Congreso del Trabajo Bonaerense. Cesar Vilchez Rey, Director de Formación de ATE Provincia de Buenos Airesplanteó la postura y propuestas del gremio en la mesa de debate sobre Negociación Colectiva en el ámbito público municipal. Luis Pérez Romero, Director de Salud del CDP a su vez sostuvo la política de los estatales en la mesa que abordó la Salud de los trabajadores/as: prevención y participación.

En el debate sobre la negociación en el ámbito municipal Vilchez Rey dejó el saludo Claudio Arévalo, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, que no pudo estar presente por participar de los congresos nacional de ATE y nacional de la CTA Autónoma.

"Estamos muy orgullosos del crecimiento en la organización de trabajadores municipales en ATE bonaerense, tal que por primera vez tenemos un secretario general surgido del sector", dijo.

Respecto a la negociación colectiva, el dirigente manifestó que "Es fundamental la paritaria para equilibrar el poder entre los trabajadores y los patrones". "También que los compañeros y compañeras estemos en esa mesa, no solo para discutir salarios, sino también condiciones laborales".

El dirigente señaló que además hay otros dos ámbitos que son muy importantes: "la Junta de disciplina, dónde somos los garantes de que se respete a nuestros compañeros para que no se le realicen sumarios y sanciones. Y la Junta de Calificaciones y ascensos, donde debemos garantizar - junto al ejecutivo municipal - la igualdad de oportunidades para acceder a cargos ".

Luego ratificó que "Los estatales bonaerenses abonamos a que en cada uno de los 135 municipios se establezcan estos ámbitos, como se vienen desarrollando". Fijando la postura de que "Nadie es mejor para consolidar la política pública que quien la lleva adelante todos los días".

El Director de Formación apuntó además al rol de los intendentes: "No debería haber ningún intendente que haya llegado por boletas del campo popular, que no nos quiera dar el código de descuento gremial, o nos cierre la puerta cuando queremos discutir la paritaria".

Subrayando que "Hay que mostrar en cada distrito que somos diferentes a Javier Milei, como lo demuestra el gobernador Axel Kicillof, en la negociación colectiva y en la gestión diaria, dejando a la vista que se puede gobernar haciendo centralidad en los trabajadores y el pueblo bonaerense".

Vilchez Rey planteó finalmente que necesitamos conformar el Consejo del Empleo municipal "para implementar un piso de derechos para nuestros compañeros".

Luis Pérez Romero, a su vez puso el acento "En una herramienta concreta que tenemos para pelear por nuestras condiciones de trabajo y por la salud del pueblo: los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad"

"En este contexto, con el ajuste brutal que baja desde Nación con las políticas de Javier Milei, el presupuesto provincial se achica, los insumos faltan, la planta está congelada y la sobrecarga nos está matando".

Muchos dicen: "no se puede hacer nada". "Yo les digo que sí se puede. Y se puede desde abajo, con organización y con las herramientas legales que conquistamos".

"Los Comités Mixtos no son un favor del Ministerio, es un derecho. En la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad, en el Decreto 351/79, y en nuestra paritaria".