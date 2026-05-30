Espectáculo de títeres inspirado en la vida de Frida Kahlo para toda la familia
"La Casa Azul" es una propuesta artística y educativa que acerca a niños, niñas y familias al universo de la reconocida artista mexicana Frida Kahlo a través del teatro de títeres.
La obra presenta a Frida junto a su inseparable mono Fulang en una historia llena de humor, sensibilidad y alegría. Mediante un diálogo dinámico y accesible, los personajes recorren momentos significativos de la vida de la artista, resaltando valores como la superación personal, la libertad de ser uno mismo y la fuerza del amor.
Realizada con títeres de boca y varilla de tamaño natural, la propuesta combina arte, entretenimiento y reflexión en un formato especialmente pensado para el público infantil, aunque está orientada a todo público con alma de niño.
Temáticas que aborda la obra
Educación emocional
Bullying
Libertad individual
Derechos igualitarios
Salud
Autoestima y resiliencia
Con una duración aproximada de 30 a 40 minutos, "La Casa Azul" utiliza un lenguaje simple y cercano que permite a los más pequeños acercarse de manera creativa a la figura de Frida Kahlo y a valores fundamentales para la convivencia.
Equipo artístico
Realización, guion y actuación: María Gabriela Faggiano, profesora de Artes Visuales y artista plástica.
Titiritera: María Eugenia Rocha.
Contacto y contrataciones
WhatsApp: 11 6164-1186
"La Casa Azul" invita a descubrir que las diferencias nos hacen únicos y que el arte puede ser una poderosa herramienta para expresar emociones, construir empatía y celebrar la vida.
https://www.instagram.com/reel/DV9MTOOEf7r/?igsh=YmthZjg0N2VramE