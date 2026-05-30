Espectáculo de títeres inspirado en la vida de Frida Kahlo para toda la familia

"La Casa Azul" es una propuesta artística y educativa que acerca a niños, niñas y familias al universo de la reconocida artista mexicana Frida Kahlo a través del teatro de títeres.

La obra presenta a Frida junto a su inseparable mono Fulang en una historia llena de humor, sensibilidad y alegría. Mediante un diálogo dinámico y accesible, los personajes recorren momentos significativos de la vida de la artista, resaltando valores como la superación personal, la libertad de ser uno mismo y la fuerza del amor.

Realizada con títeres de boca y varilla de tamaño natural, la propuesta combina arte, entretenimiento y reflexión en un formato especialmente pensado para el público infantil, aunque está orientada a todo público con alma de niño.

Temáticas que aborda la obra

Educación emocional

Bullying

Libertad individual

Derechos igualitarios

Salud

Autoestima y resiliencia

Con una duración aproximada de 30 a 40 minutos, "La Casa Azul" utiliza un lenguaje simple y cercano que permite a los más pequeños acercarse de manera creativa a la figura de Frida Kahlo y a valores fundamentales para la convivencia.

Equipo artístico

Realización, guion y actuación: María Gabriela Faggiano, profesora de Artes Visuales y artista plástica.

Titiritera: María Eugenia Rocha.

Contacto y contrataciones

WhatsApp: 11 6164-1186

"La Casa Azul" invita a descubrir que las diferencias nos hacen únicos y que el arte puede ser una poderosa herramienta para expresar emociones, construir empatía y celebrar la vida.

https://www.instagram.com/reel/DV9MTOOEf7r/?igsh=YmthZjg0N2VramE