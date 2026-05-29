El piloto nativo de Quilmes (Buenos Aires), Martín Leston, que llega en cuarta posición en el Campeonato de TN Clase 2 con el Peugeot 208 del equipo Antolín Competición, tendrá su primera experiencia desde que integra el TN en el escenario platense, que ya recorrió compitiendo en distintas categorías

En la conferencia de prensa realizada días atrás en la sede de la Asociación Corredores Turismo Carretera se presentó el Gran Premio elf - Copa Crossmaster, quinta fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN-APAT a disputarse entre los días 5, 6 y 7 de junio en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata). Uno de los pilotos de la Clase 2 que participó del encuentro promocional fue Martín Leston, vencedor de la tercera fecha disputada en el Autódromo Rosario, a principios del mes de abril.

Quién reside en la localidad de Quilmes llega a una competencia muy especial: el evento a desarrollarse en el Autódromo Roberto Mouras será la fecha más cercana a su domicilio en toda la temporada. Si bien el protagonista compitió en reiteradas ocasiones en el trazado platense con distintas categorías, esta será la primera vez que lo haga con un auto de TN Clase 2.

“Correr en La Plata es como hacerlo de local. Vivo en Quilmes, así que es la carrera más cercana a casa en todo el campeonato. Eso te da un plus de motivación y se siente distinto; durante todo el año viajamos bastante y en esta ocasión solo me demorará quince minutos desde mi casa llegar al autódromo”, reconoció al respecto el protagonista.

Deportivamente hablando, es el cuarto piloto en orden del Campeonato 2026 RUS, situación que lo ubica con creciente expectativa frente a lo que vendrá, en poco más de una semana. “Sin dudas, la carrera que ganamos en Rosario fue el punto más importante del año para nosotros. En San Juan, logramos un buen resultado a pesar de algunos contratiempos. Por eso, estar ubicado en el cuarto lugar del campeonato era algo impensado a principio de temporada”.