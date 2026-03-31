El reconocido boxeador argentino Sergio “Maravilla” Martínez se encuentra ultimando su preparación para su próxima presentación, prevista para el 11 de abril en el Live Arena de Tortuguitas.

En este contexto, el ex campeón mundial eligió volver a entrenarse en un lugar con fuerte valor en su historia: el Club Social y Deportivo Quilmes Oeste, donde ya había trabajado en los inicios de su carrera, antes de su proyección internacional.

UN REGRESO A SUS ORÍGENES

La presencia de “Maravilla” en Quilmes representa mucho más que una preparación deportiva. Se trata de un regreso a sus raíces, al mismo espacio donde comenzó a construir su camino en el boxeo profesional.

Hoy, con una trayectoria consolidada, vuelve a ese escenario para ponerse a punto de cara a una nueva pelea, reafirmando el vínculo con el club y su historia.

EL PRÓXIMO DESAFÍO

El combate será frente al experimentado peleador Nicolás “El Picante” Ryske, con recorrido en disciplinas como kickboxing, muay thai y artes marciales mixtas.

La pelea se desarrollará bajo reglamento de boxeo y tendrá un formato de 6 rounds de 2 minutos, en el marco de la velada “Noche de Leyendas III”, que se llevará a cabo el 11 de abril en el Live Arena de Tortuguitas y reunirá a distintas figuras de los deportes de combate.

EL CLUB, ESCENARIO DE CRECIMIENTO

La elección del Club Quilmes Oeste como lugar de entrenamiento no solo resalta el recorrido personal de Martínez, sino que también posiciona a la institución como un espacio en desarrollo dentro del boxeo.

Bajo la conducción de su presidente, Alejandro Mittica, el club impulsa la actividad a través de la escuela dirigida por Carlos Paniagua, con un fuerte enfoque en la formación y el crecimiento deportivo.

La presencia de una figura de la talla de Martínez aporta visibilidad y motiva a quienes forman parte de la disciplina.

VIGENCIA Y EXPERIENCIA

Con una extensa carrera profesional y reconocimiento a nivel mundial, “Maravilla” continúa activo arriba del ring, demostrando su vigencia y compromiso con el deporte.