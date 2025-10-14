La medida impuesta por la Comisión Disciplinaria castiga al club por dos períodos de inscripción; la AFA fue multada, aunque con el pago suspendido.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA notificó este martes, 13 de octubre, una severa sanción contra el Club Atlético Quilmes y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el "incumplimiento íntegro" de una decisión previa emitida en febrero de 2024 (asunto FDD-16947).

La principal consecuencia para el equipo cervecero es la prohibición de inscribir nuevos jugadores, tanto a nivel nacional como internacional, durante dos períodos de inscripción consecutivos, una medida que impactará directamente en su planificación deportiva.

Multa a la AFA con período de prueba

Según los términos de la decisión, firmada por Luis Villas-Boas Pires, Director de los Órganos Judiciales de la FIFA, la AFA también fue declarada responsable del incumplimiento.

Como castigo, la entidad madre del fútbol argentino fue condenada al pago de una multa de 30.000 CHF (Francos Suizos). Sin embargo, se aplicó el Artículo 27 del Código Disciplinario, dejando la ejecución de esta multa en suspenso por un período de dos años.

El documento aclara que si la Asociación del Fútbol Argentino incurre en otra infracción de similar naturaleza y gravedad durante este período de prueba, la suspensión será revocada y la multa se ejecutará de forma inmediata, sin perjuicio de otras sanciones adicionales.

Finalmente, el organismo rector del fútbol mundial solicitó a la AFA que transmita la decisión al Club Atlético Quilmes y que se asegure de garantizar la aplicación inmediata de todas las sanciones y resoluciones adoptadas.

E