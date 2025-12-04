Durante una sesión extraordinaria que comenzó el día miércoles, la Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción a la Ley de Financiamiento enviada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa contó con el acompañamiento de todo el oficialismo y gran parte de la oposición tras un arduo trabajo de búsqueda de consensos. Se realizó también un homenaje a Juan José Mussi, histórico dirigente peronista e intendente de Berazategui, fallecido la semana pasada.

Para referirse a al proyecto de Financiamiento tomó la palabra el diputado marplatense de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, quien expresó: “El acceso al crédito que hoy se autoriza pasa por la instancia institucional correspondiente y está dentro del rango de compromisos que la generación de riqueza y producto de la Provincia de Buenos Aires puede afrontar”.

Sobre el cierre de la sesión, tomó la palabra el diputado provincial y presidente del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, quién destacó: “Esta Ley de Financiamiento que va a tener la Provincia de Buenos Aires va a permitir resolver muchos de los problemas que origina el gobierno nacional sobre nuestra provincia. (...) Hoy es el gobierno provincial quien repara esa ausencia de recursos que debiera proveer el Estado Nacional”.

Además, resaltó el trabajo legislativo de Unión por la Patria: “Hoy aprobamos el proyecto número 10 que envió el Ejecutivo bonaerense. El bloque del peronismo, que cuenta con 37 diputados sobre 92 totales, trabajó para que se obtuvieran leyes muy necesarias para la provincia.”

Y remarcó: “Aunque al gobierno nacional no le guste, vamos a seguir sosteniendo a la Provincia de Buenos Aires de pie para lograr que el peronismo vuelva a gobernar en la República Argentina”