La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a la directora del Banco Provincia, Laura González, entregaron este miércoles más de 20 certificados de habilitación a comercios de distintos rubros del distrito, fortaleciendo así el trabajo conjunto entre la Comuna y el entramado comercial local.

“En este acto encontramos ese círculo virtuoso que nosotros queremos generar desde el Estado Municipal, que no solamente tiene que estar presente, sino sobre todo ser un Estado eficiente que le dé resultados a las y los vecinos, que trabaje en abordar todas las problemáticas que tiene nuestro municipio”, señaló Mayra, acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico local, Julián Bellido.

Y aseguró: “Eso lo logramos con funcionarios y funcionarias comprometidas, con trabajadores que lleven adelante esos equipos de trabajo y con una comunidad que también se organiza y se compromete, y hace que el Estado sea mejor. Es necesario también una comunidad respetuosa del trabajo y de la labor de todos quienes estamos acá, de todos los que cumplen una responsabilidad institucional y de esa manera generar este círculo”.

Y enfatizó: “Yo soy una militante política, soy la primera mujer Intendenta de este Municipio de Quilmes. Fui relecta con más del 50% de los votos y creo que desde el lugar que nos tocó y con las diferentes dificultades que hemos atravesado, hemos dejado y dado lo mejor de nosotros, y es lo que vamos a seguir dando hasta el último día. Por eso, aprovecho este momento para pedir siempre que seamos juzgados por el resultado de nuestro trabajo y no por los prejuicios instalados de quienes no quieren de rodillas, y no nos quieren levantando la voz ni defendiendo al pueblo de Quilmes”.

En este contexto, Laura González aseveró: “Las Pymes y los comerciantes son el motor de la producción de la provincia de Buenos. El Banco Provincia cree que el eje de las políticas públicas está dado por lo que la gente necesita y nuestra misión es acompañarlos”.

La reunión funcionó como un espacio de encuentro entre comerciantes y funcionarios municipales, que además de formalizar la habilitación de cada emprendimiento, buscaron fortalecer el acompañamiento del Estado local al entramado productivo de la ciudad. Durante el evento se compartió una merienda con los titulares de los comercios y se realizó la adhesión de varios de ellos a la Tarjeta de Beneficios Somos Quilmes, un programa municipal que promueve el consumo local y genera herramientas para fidelizar clientes y fortalecer las redes comerciales barriales.

Por su parte, el subsecretario de Habilitación y Fiscalización, Nicolás Van Oostveldt expresó: “En nuestro distrito hay más comercios que se habilitan de los que se dan de baja. Diariamente lo vemos reflejado. Es una línea política del Municipio en seguir trabajando por el desarrollo local cuidando y promoviendo con la idea de que se puedan seguir habilitando comercios”. A su vez, el director de Promoción de Desarrollo Local, Ariel Domínguez dijo: “Estamos viviendo un contexto socioeconómico que dificulta el día a día de las familias y nosotros como Municipio tenemos la tarea de ser creativos a la hora de generar estas políticas públicas”.

Cabe señalar que durante el encuentro, la Jefa comunal entregó medallas de reconocimiento por 35 años de trabajo a dos empleadas del área de Fiscalización: Mabel Rosa Ingenieri y Verónica Beatriz Palermo.

De esta manera, recibieron su certificado de habilitación Cerrajería Camparo, de Ezpeleta; Materiales Eléctricos MC, de San Francisco Solano; Café de Barrio, de Bernal; Pupy's Pet Shop, de Quilmes; Venta de telefonía celular Riiing, de Quilmes; Juegos electrónicos Fun Park, de Quilmes; The Riot Pub, de Bernal; JL Networking, de Bernal; La Nueva Estación, de Quilmes; Verdulería Los Nietos, de Bernal; Gimnasio Gim Bumper, de Bernal, y Centro de Estimulación Temprana Crecen, de Quilmes Oeste, entre otros.

Participaron de la actividad las subsecretarias de de Control Ambiental e Industria, Iris Bejarano, y de Faltas, Infracciones de Tránsito y Licencias de Conducir, Jésica Mendoza; el director de Industrias, Héctor Pelozo, y su par de Fiscalización de Ferias, Maximiliano Haritzhandy, entre otras autoridades.