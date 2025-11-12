Grupo L fue reconocido por su compromiso con la sustentabilidad. Este año, la compañía fue distinguida con el Premio Eikon 2025 en la categoría Sustentabilidad de Proveedores.

Los Premios Eikon tienen más de 25 años de historia y reconocen la excelencia en más de 20 disciplinas, entre ellas comunicación interna, sustentabilidad, identidad corporativa y gestión de crisis.

La 28ª edición de la ceremonia tuvo lugar el 11 de noviembre en el Hotel Intercontinental Buenos Aires, donde se entregaron 154 estatuillas a las principales organizaciones del país, entre ellas Grupo L.

Un liderazgo que inspira

Grupo L fue premiado junto a Coca-Cola, DESA y Pan American Energy en la categoría Sustentabilidad de Proveedores, que distingue iniciativas que generan impacto positivo en la cadena de valor y en las comunidades.

El reconocimiento consolida el liderazgo de Grupo L en el desarrollo de programas que integran a sus socios estratégicos bajo un modelo de gestión de triple impacto, combinando eficiencia, innovación y desarrollo sustentable en las comunidades de las 15 provincias de Argentina en las que opera.

En este sentido, se destaca el programa Compre PyME, que impulsa la inclusión de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendimientos de la economía social en su cadena de valor. A través de este programa, la compañía fomenta el desarrollo local, ofreciendo a estos proveedores oportunidades competitivas para participar en sus procesos de compra, junto con capacitaciones y acompañamiento para mejorar sus estándares de calidad y gestión.

Además, Compre PyME contempla beneficios concretos como financiamiento de mejoras productivas e infraestructura, y asistencia técnica para fortalecer la capacidad de respuesta de los proveedores. De esta forma, Grupo L genera un impacto positivo en las comunidades, promueve el empleo y consolida un modelo de negocio de triple impacto en toda su cadena de abastecimiento.

En representación de Grupo L participaron en la ceremonia: María Laura Bilieri, directora de Recursos Humanos, Román Drobeta, director de Compras y Eugenia de la Torre, coordinadora de Prensa, Relaciones Institucionales y Sustentabilidad.

“El triple impacto está en el ADN de la compañía, desde la dirección hacia el resto de los niveles. A través de nuestros programas de inclusión y sostenibilidad,

trabajamos incansablemente para que nuestro negocio crezca cuidando el impacto ambiental y ofreciendo oportunidades para quienes nos rodean”, aseguró de la Torre.

Este año también fueron galardonadas empresas como Google, Mercado Libre, Grupo Clarín, Kimberly-Clark, ICBC, La Nación, Loma Negra, Laboratorios Bagó, Cervecería y Maltería Quilmes, Arcor, Banco Galicia, Natura Cosméticos, OSDE, BID, Mastellone Hnos. e YPF Luz, entre otras.

Grupo L es una compañía 100% nacional que brinda soluciones integrales para empresas a lo largo de todo el país. Cuenta con tecnología de vanguardia, una sólida capacidad logística y el compromiso de 7.000 colaboradores para ofrecer un servicio de calidad y eficiencia a más de 500 clientes nacionales, regionales e internacionales.