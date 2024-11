Una familia necesitó $406.777 para no cruzar la línea de indigencia en octubre. El intermensual fue de 0,7% mientras que la suba interanual ascendió a 178%.

La Fundación COLSECOR presentó el informe de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de agosto, que contempla precios registrados en 34 localidades medianas y pequeñas de siete provincias del interior de nuestro país.

De este trabajo, cuya frecuencia es mensual, se desprende que en octubre un adulto necesitó $131.643 para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. Ese valor determina la línea de indigencia. La suba intermensual fue de 0,7%, mientras que la interanual (octubre 2023 -octubre 2024) fue de 178%. El acumulado en el año fue de 103,1%.

El proyecto es realizado junto a Cooperativas de Servicios Públicos y los resultados indicaron que para una familia tipo (cuatro integrantes), la Canasta Básica fue de $406.777, mientras que en el caso de un núcleo familiar integrado por dos y tres personas, los valores ascendieron a $197.465 y a $323.842 respectivamente. Para hogares conformados por cinco individuos, el total ascendió a $427.840.

La Canasta Básica medida por la Fundación COLSECOR también es comparada con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que permite realizar un seguimiento de la cantidad de días de alimentación básica de una familia cubierta por el salario. En este sentido, si bien el SMVM subió en octubre levemente por encima del costo de la CBA (1,3% vs 0,7%), no alcanzó para superar la cifra del mes pasado y el mismo sigue alcanzado para alimentar 20 días a un núcleo familiar de cuatro personas. Lo que significa que sólo teniendo en cuenta los alimentos necesarios para no cruzar la línea de indigencia, una familia no llegó a alimentarse todo el mes con un SMVM.

Al analizar el informe, el economista Gerardo Sánchez, asesor de la Fundación COLSECOR indicó que “el comportamiento de los precios de este mes corrobora lo que marcan otros indicadores, una baja en el piso inercial de la inflación donde los alimentos vienen mostrado una mayor desinflación que los servicios, con lo cual si hasta agosto hemos tenido ese piso en un 4%, lo esperable ahora es que ronde entre el 3% y el 2% mensual. Esto se ve apoyado en primer lugar por el alcance geográfico de la baja: 14 de las 34 localidades relevadas bajaron o mantuvieron el costo de la CBA, cuando el mes pasado fueron 7. Y en segundo lugar, por la cantidad de productos que bajaron o mantuvieron el precio del mes anterior; 24 de los 55. De estos algunos bajaron por cuestiones estacionales como la papa, el tomate, la cebolla y la lechuga, mientras que otros como el aceite y la leche están asociados a elementos diversos, como la baja en la demanda o el reacomodamiento de precios luego de subas muy por encima del promedio de los alimentos. Cabe destacar también que gran parte de la desinflación del costo de la CBA en lo que va del año se debe a que la carne vacuna (el bloque con mayor impacto) aumentó por debajo del promedio (84%), cuando la CBA aumentó un 103% en igual período”.

El informe que presenta mensualmente la Fundación COLSECOR compara también los resultados con otras mediciones de la Canasta Básica que se realizan en nuestro país. Esta se efectúa al mes anterior, para contar con todos los datos. De esta forma, en agosto, la Canasta Básica presentada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para un adulto equivalente fue de $194.301, mientras que en el Gran Buenos Aires fue de $138.744. La medición de la Fundación COLSECOR ese mes fue de $130.690, en Tucumán registró un total de $125.557 y en Mendoza $115.843.

Canasta Básica Alimentaria

El proyecto que impulsa la Fundación COLSECOR desde junio del 2021, se propone generar información y profundizar el conocimiento sobre pequeñas y medianas localidades de nuestro país. A través de la iniciativa que es coordinada por la socióloga Natalia Calcagno, cada lugar conoce el nivel de ingresos que necesita un habitante para cubrir las necesidades básicas, valor que determina la línea de indigencia. Para medir la Canasta Básica Alimentaria se registran los precios del conjunto de alimentos que establece el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La medida de referencia utilizada por el instituto se define por los requerimientos calóricos mensuales de un adulto equivalente, hombre de 30 a 60 años de actividad moderada.