El Hospital Materno Infantil Ana Goitía de Avellaneda se prepara para conmemorar su 75° aniversario, consolidado como un pilar fundamental en la atención de la salud materno-infantil en la región sur del conurbano bonaerense.

Homenaje y acto oficial

El acto conmemorativo se llevará a cabo el próximo martes 19 de noviembre a las 10:00 horas en la sede del hospital, ubicada en Vicente López 1737. El evento contará con la presencia de autoridades, ex trabajadores y representantes de la comunidad.

La jornada busca revalorizar la trayectoria de la institución y rendir homenaje al personal —médicos, enfermeras, obstétricas, y personal de apoyo— que ha sostenido su misión a lo largo de siete décadas.

Un hito en la salud regional

Desde su fundación en 1949, el hospital ha cumplido un rol esencial, acompañando a miles de familias. Las autoridades destacaron el hito de haber registrado más de 170.000 nacimientos en sus instalaciones, una cifra que, según expresaron, refleja "la magnitud de su tarea y el compromiso de su equipo de profesionales".

En la antesala de la celebración, la dirección del hospital reafirmó su compromiso con la misión institucional de "cuidar a cada familia que ha depositado su confianza en nosotros, actuando siempre con calidad, calidez humana y compromiso profesional".