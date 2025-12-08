El salón de fiestas de los Bomberos Voluntarios de Quilmes fue el escenario elegido por la Federación Argentina de Remises (FAREM) para su brindis de fin de año. El secretario general, Alejandro Poli, reunió a más de 350 trabajadores del personal de la obra social, donde agradeció el esfuerzo realizado en la consolidación de la red sanitaria del gremio.

De la Quiebra a la Alta Complejidad

Poli recordó el inicio del proyecto en diciembre de 2019 con la adquisición de la Clínica del Niño y la Familia de Solano, que se encontraba quebrada.

"A los pocos meses vino la pandemia... Sin embargo, nos pusimos las máscaras de plástico, los barbijos y los trajes y le salvamos la vida a más de 3.500 personas," enfatizó el dirigente, destacando el rol crucial del personal.

En los últimos seis años, la obra social experimentó un crecimiento exponencial, sumando a su patrimonio:

• Clínica Brandzen (Quilmes Centro)

• Clínica Ezpeleta

• Un centro de alta complejidad en Chivilcoy

• La histórica Clínica Espora de Adrogué

Innovación: Equipamiento y Atención a Pacientes Obesos

El dirigente hizo especial hincapié en la modernización de los centros, que hoy cuentan con equipamiento de avanzada, incluyendo tomógrafos, ecógrafos y mamógrafos.

Un logro significativo es la capacidad de la Clínica Ezpeleta para atender a pacientes con obesidad. "Tuvimos que ampliar los quirófanos... y hoy somos la primer clínica en poder atender obesos," señaló Poli, refiriéndose a la posibilidad de realizar tomografías a personas que antes no tenían acceso a este servicio.

Impacto, expansión y "sorpresa"

El plan de expansión no solo mejoró la infraestructura de salud, sino que también tuvo un impacto positivo en el empleo. Poli reivindicó que la compra de estos centros salvó y amplió los puestos de trabajo, elevando la plantilla total a 650 empleados entre profesionales, administrativos y maestranza.

Actualmente, la obra social de Remiseros atiende más de 12 mil consultas al mes a través de convenios con diversas obras sociales.

Asimismo, Poli no descartó “sorpresas” para el 2026/2027, misterio que podría dejar abierta una posible candidatura.