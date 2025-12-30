La Agencia de Recaudación de Quilmes (ARQUI) lanzó beneficios y planes de pago con descuentos de hasta el 70% en intereses para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante 2026.

Beneficios destacados:

- Descuento por pago anual: 25% de descuento sobre el total de la Tasa SUM, más el mes de diciembre bonificado, si se paga antes del 20 de enero.

- Exención para jubilados: Jubilados que perciban hasta tres jubilaciones mínimas quedan exentos del pago de la Tasa SUM.

- Descuento por pago anual de impuestos: 15% de descuento para quienes paguen de forma anual el impuesto automotor y las patentes de vehículos.

- Planes de pago: Posibilidad de regularizar deudas con descuentos de hasta el 70% en intereses, dependiendo de la cantidad de cuotas seleccionadas.

¿Quiénes se benefician?

- Contribuyentes que paguen la Tasa SUM de manera anual

- Jubilados que perciban hasta tres jubilaciones mínimas

- Personas con discapacidad que cuenten con la documentación respaldatoria

- Quienes paguen de forma anual el impuesto automotor y las patentes de vehículos

Para más información, puedes ingresar al sitio oficial del Municipio de Quilmes.