En el día de hoy, invitados por la dirección del Hospital Iriarte de Quilmes, ATE Quilmes participó del Acto de Reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores que pasaron a planta temporaria.

Encabezaron el acto el director ejecutivo José Manuel Pepe, la directora asociada Adriana De Figueredo y el director asociado de Gestión Administrativa Diego Vega. Del encuentro participaron ATE Provincia de Buenos Aires, la Seccional de ATE Quilmes y, sobre todo, la Junta Interna de ATE del Hospital Iriarte.

“El trabajo de esta Junta Interna ve sus frutos en esta primera etapa del pase a planta temporaria de los trabajadores y las trabajadoras de becas de contingencia. Los pases se dan en el marco de los más de 10 mil ingresos a planta que se vienen llevando adelante en toda la administración pública provincial. Ahora son más de 4.500 en esta etapa, luego del último acuerdo paritario”, dijeron desde ATE.

En ese acuerdo también se logró una recategorización para todos los trabajadores de planta permanente. Además, se está avanzando en un nuevo convenio colectivo de trabajo que dignifica a todo el personal provincial.

“Es insoslayable poner en valor esta decisión del Gobierno de la Provincia de tener las paritarias abiertas, en un contexto en el que la Nación mantiene una deuda de 22 billones de pesos. No se los debe al gobernador, sino que nos los debe a cada uno de las y los bonaerenses”, señalaron desde ATE.

Desde el gremio remarcaron que, “mientras por el ajuste del Gobierno de Milei en todos los sectores se usa al trabajador y la trabajadora como variable de ajuste, la Provincia de Buenos Aires no echó a un solo trabajador o trabajadora. Está en el proceso de estabilidad laboral otorgándole la planta temporaria, que es la modalidad de ingreso en la administración pública provincial”, indicaron.

Agregaron que “la Provincia fue la única que no dio de baja las becas luego de la pandemia, conteniendo a un gran número de trabajadores y trabajadoras. Con este pase a planta hace justicia con esos becarios y becarias, poniendo en valor el trabajo de nuestra organización que desde siempre tiene esa pelea como bandera”.

Desde ATE Quilmes afirmaron que esto que hoy se reconoce es una parte de lo que la Provincia tiene que cumplir y que continúan en negociaciones paritarias para acelerar el proceso y que todos y todas las becarias pasen a planta del Estado provincial.