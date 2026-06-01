Será este jueves 4 de junio con Martín Yeza para presentar http://radarpba.com

Pro Quilmes realizará este jueves 4 de junio, a las 19 hs, la presentación de "Radar Quilmes", una plataforma de inteligencia ciudadana. El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Jubilados y Pensionados "La Casita", ubicado en San Luis 941, Quilmes Oeste.

El evento contará con la presencia de Martín Yeza, quien estará a cargo de presentar http://radarpba.com, la herramienta digital que busca centralizar datos y reclamos de vecinos para mapear problemáticas locales.

La actividad se enmarca dentro del ciclo "Próximo Paso en Quilmes", que impulsa el espacio para acercar propuestas y debatir sobre la realidad del distrito.