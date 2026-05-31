El Municipio de Quilmes informa que este sábado se llevó a cabo la presentación de la obra del nuevo Polideportivo Municipal de Ezpeleta en un acto que fue encabezado por la intendenta interina, Eva Mieri, en la Escuela Secundaria de Educación Técnica (E.S.E.T.) de la Universidad Nacional de Quilmes, ubicada en Av. República de Francia 1400. Esta nueva construcción es parte del Plan Bianual de Gestión 2025-207, impulsado por la intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza.

“Hoy venimos a compartir esta alegría, el anuncio de una obra fundamental que forma parte de esta red de polideportivos que estamos construyendo junto con Mayra, que desde el primer día puso en el centro de la gestión cualquier tipo de espacio que haga posible el encuentro con la comunidad, y para que nuestros pibes y pibas puedan crecer disfrutándolos”, sostuvo Eva, acompañada de funcionarios municipales de distintas áreas, vecinos, vecinas, jóvenes y representantes de clubes e instituciones.

En tanto que el secretario de Deportes, Nicolás Mellino expresó: “Hoy estamos anunciando un polideportivo más en el marco de un Plan Bianual, que va a tener en total 3 de estos espacios, y se suma al que se hará en Don Bosco y en Bernal Oeste. Todo esto es acompañado por la comunidad local, que está muy contenta de tener este espacio para la recreación y el deporte de los jóvenes”.

Por su parte, el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez, aseveró: “Este espacio, que fue un pedido de los vecinos y vecinas, hoy empieza a transformarse en una realidad, porque entendemos que el deporte es inclusión, que los clubes de barrio son el corazón de nuestra comunidad y que nuestros pibes merecen tener mejores instalaciones para crecer, jugar y compartir”.

La intervención del predio ubicado en avenida República de Francia y Concordia propone un conjunto deportivo organizado mediante circulaciones peatonales accesibles que vinculan los distintos sectores del lugar, integrando áreas de práctica deportiva, espacios de permanencia equipados con mobiliario urbano y sectores de servicio.

El proyecto se articula en torno a un polideportivo cubierto como pieza central, que contará con dos canchas de básquet, una de fútbol y otra de vóley que se podrá armar con esa disposición, e incorpora un gimnasio y espacios de apoyo con recepción, sanitarios y vestuarios diferenciados para adultos y niños, garantizando su correcto funcionamiento.

A su vez, las vecinas y vecinos de la zona se mostraron contentos por el anuncio. Stella Maris Vicente consideró: “Me parece una obra extraordinaria porque esto va a ser una garantía de salud física y mental para los chicos”. Mientras que, Teresita Carmona, otra vecina destacó: “Esto va a ser un gran adelante para el barrio, y me pone muy feliz también tener un gobierno tan presente como este”.

Estuvieron presentes: el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery; el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, y su par de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido.