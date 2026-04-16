El evangelista quilmeño Pablo Rosales continúa expandiendo su labor espiritual en América Latina y se prepara para una nueva etapa de su misión: una campaña evangelística en Bolivia, donde desarrollará actividades de alcance masivo.

Rosales forma parte del movimiento internacional Cristo para Todas las Naciones (CfaN Latino), una organización fundada por Reinhard Bonnke, reconocida por su trabajo en campañas multitudinarias, formación de líderes y difusión del evangelio en todo el mundo hispano.

En este marco, el misionero argentino participa activamente en encuentros, capacitaciones y acciones de evangelización práctica, combinando predicación, formación espiritual y trabajo territorial. Su labor incluye desde eventos masivos hasta instancias de acompañamiento personal, como las que se reflejan en sus intervenciones durante jornadas de oración y ministración.

La próxima campaña en Bolivia representa un nuevo desafío en su camino, consolidando su compromiso con la expansión del mensaje cristiano en la región y el fortalecimiento de comunidades de fe.

Desde Quilmes al continente, la historia de Pablo Rosales refleja una vocación que trasciende fronteras y se proyecta hacia nuevos horizontes en América Latina.