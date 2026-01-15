Un apagón masivo en el AMBA afectó a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el inicio de la tarde, el que afectó a unos 800 mil usuarios. El ENRE evalúa sancionar a Edesur y Edenor por las afecciones ocasionadas.

En el Conurbano los cortes de energía se registraron en Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, 3 de Febrero, General San Martín, La Matanza y Marcos Paz, mientras que en el sur se vieron afectados Quilmes, Avellaneda, Cañuelas y San Vicente, entre otros.

Los barrios porteños afectados fueron Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, La Paternal, Núñez, Palermo, Recoleta, Saavedra, Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Caballito, Flores, Floresta, La Boca, Retiro, San Nicolás, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.