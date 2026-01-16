La Ciudad lidera la innovación educativa: ya anotan para el segundo centro TUMO y se construye el tercero Video

​La Ciudad consolida su liderazgo regional en innovación educativa y lleva a tres las sedes de TUMO, el centro de formación en tecnologías creativas para chicos de 12 a 18 años: está abierta la inscripción para la segunda, en Núñez, y avanza la construcción de la tercera, en Chacarita.

Con la finalización de las obras en el Parque de Innovación y en la calle Concepción Arenal 4271 se completará un ecosistema de tres sedes estratégicas (la primera fue en Barracas), pensadas para transformar el talento de los jóvenes y prepararlos para los desafíos del mundo laboral moderno.

​Con origen en Armenia, la red de centros TUMO Buenos Aires representa un cambio en el paradigma educativo y ubica a la Ciudad en la vanguardia de los estados que fomentan nuevas formas de aprendizaje, integrándose a un sistema global que en América.

El primer TUMO de la Ciudad abrió en julio en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), en Barracas. Actualmente recibe a 1.900 estudiantes y funciona de lunes a sábado de 8 a 20.

En marzo será el arranque del segundo centro, en el Parque de Innovación, de Núñez: hasta el momento hay 1.500 chicos que se anotaron en: https://www.formulariosgcba.gob.ar/B8mAWkN7WbVW1E0D9Pze/canal/mailing. La inscripción sigue abierta.

El tercer TUMO, en Chacarita, está en construcción y abrirá en junio para que los estudiantes aprendan de manera creativa sobre arte y tecnologías. Tendrá capacidad para más de 7.800 alumnos, con talleres y cursos en Modelado 3D, Dibujo, Cine, Desarrollo de videojuegos, Gen AI, Música, Fotografía y Programación.

“La revolución educativa y tecnológica está en marcha, y nosotros no la estamos mirando desde afuera: la estamos protagonizando y liderando”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, al supervisar los trabajos en el complejo de Concepción Arenal. Y agregó: “Estamos transformando el aprendizaje y apostando a un futuro que ocurre hoy. TUMO va a multiplicar y potenciar el talento y la creatividad de los chicos, porque lo más importante que tenemos en la Ciudad es el capital humano”.

El TUMO de Chacarita se destaca por su ubicación privilegiada y su excelente accesibilidad: está a metros de la estación de tren Federico Lacroze (Ferrocarril Urquiza), de la Línea B de subte, de la Av. Corrientes y de múltiples líneas de colectivos.

La apertura en Buenos Aires del primer centro TUMO de América posicionó a la Ciudad como pionera en la región: otras metrópolis como Los Ángeles, en Estados Unidos, y Montevideo se sumarán durante este año. TUMO está vinculado a “Buenos Aires Aprende”, el ambicioso programa de la Ciudad para transformar la escuela secundaria y que los chicos tengan clases útiles y actualizadas.

“Esta propuesta busca fomentar la motivación, la responsabilidad y la capacidad de autogestión en los estudiantes para que puedan convertirse en protagonistas de su propio futuro profesional. Los jóvenes que asisten a las sedes de TUMO en distintas partes del mundo registran altos niveles de inserción laboral”, aseguró la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel.

Cómo funciona TUMO

El proyecto de Buenos Aires se enmarca dentro de la red global de centros TUMO, que ha logrado un gran reconocimiento internacional por su enfoque disruptivo en la enseñanza tecnológica y creativa enfocada en adolescentes. Cada estudiante puede armar su propia ruta de aprendizaje y a su propio ritmo, en tres etapas:

▪️_Autoaprendizaje_: los estudiantes inician un período de adaptación con ejercicios interactivos que desarrollen habilidades específicas.

▪️_Talleres_: dictados por especialistas en las ocho áreas de aprendizaje en niveles básico, intermedio y avanzado. Terminan con proyectos individuales o en equipo.

▪️_Laboratorios de proyectos_: dirigidos por expertos en tecnología y diseño, son espacios para trabajar en proyectos más complejos y colaborativos.

Los cursos tienen dos o tres niveles, con un total de ocho sesiones dos veces por semana, con dos horas por sesión. Los estudiantes deben elegir cuatro áreas temáticas y decidir el orden en que las cursan.