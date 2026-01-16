Desde su puesta en marcha en 2016, el Programa Municipal Berazategui Recicla permitió reutilizar más de 7 millones de kilos de residuos en todo el distrito. Solo durante 2025, a través de esta iniciativa impulsada por el Dr. Juan José Mussi, se recuperaron 1.230.958 kilos. En la actualidad, el Programa continúa fortaleciéndose en el marco de la gestión del intendente Carlos Balor, con una activa participación de los vecinos y vecinas.

Berazategui Recicla es llevado adelante por la Secretaría de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la Municipalidad y tiene como objetivo disminuir el volumen de residuos enviados al CEAMSE, lo que genera un importante ahorro en costos de traslado y tratamiento, además de promover beneficios ambientales. Los materiales reciclados incluyen: botellas PET, papel, cartón, vidrios; pilas y baterías; plástico soplado; nylon; aluminio; hierros y chapas; chatarra electrónica y aceite vegetal usado (AVU).

El Programa cuenta con una red de Ecopuntos, además de Centros de Acopio y Selección, ubicados estratégicamente en Berazategui. Allí llevan el material los recicladores urbanos y la comunidad local. Gran parte de lo que recolectan es reutilizado por empresas locales para la fabricación de distintos productos, como escobillones y cepillos, papel higiénico, servilletas y cartón, generando trabajo e ingresos para quienes participan de la cadena de reciclado.

Carina, una de las encargadas del Ecopunto de Berazategui Centro, comentó: “Acá reciclamos distintos materiales con procesos específicos. Una vez triturado, se destina a la fabricación de cortinas, escobillones y otros materiales”.

Para conocer más, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/recicla.