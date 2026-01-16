"Hay quienes con Maduro como excusa, se corren cómodamente de una realidad inocultable: la injerencia de Estados Unidos sobre la región es a esta altura intolerable para las democracias" expresó el concejal peronista quilmeño, Ezequiel Arauz, y agregó que "el de Estados Unidos es un mensaje contundente para toda la región y por supuesto nuestro país no queda por fuera de esa injerencia"

"Si bien no es la primera vez que Estados Unidos usa argumentos falsos o exagerados para intervenir en países con recursos naturales, si es la primera vez que interviene directamente en un país de la región desde lo militar, invadiéndolo, matando directamente para imponerse. Esto significa un claro cambio de etapa."

"Aquí ya habían financiado golpes de estado, incluso los más genocidas y siempre había determinado los procesos de nuestros países a través de lo económico con el FMI y el endeudamiento externo cediendo soberanía desde países más débiles económica y militarmente".

"Pero esta invasión es la profundización de un esquema que llevaron adelante en Argentina contra Cristina. Demonización mediática, luego judicial. Pasó también con Evo Morales, con Lula, con Correa, con cualquier líder popular. Así logran determinar la política interior de cada país y acomodar gobiernos que les son muy afines"

"En nuestro país no necesitaron una invasión con armas. Fue el propio gobierno nacional el que pidió supuestos salvatajes vía dólar, para sostener un esquema económico que no cierra por ningún lado y continuó durante las elecciones legislativas del año pasado, con Trump llamando a no votar al peronismo. Así Argentina también es un país intervenido"

"En definitiva - concluyó el concejal quilmeño - estamos frente a una bisagra y no es posible jugar al distraído. Aquí está en juego la posibilidad de gobernar nuestros países con cierta autonomía y en defensa de los intereses nacionales. Después de la invasión del 3 de enero no parece ser posible. Es necesaria una reacción que esté a la altura del desafío”