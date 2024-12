Este sábado, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, visitó Berazategui para inaugurar una unidad básica de Peronismo Militante. Encuentro del que no participó el intendente Juan José Mussi.

En su discurso, Kirchner volvió a lamentar que “los jubilados ya no pueden tener todos los medicamentos y eligen qué comprar y qué dejar”.

“Nadie está en desacuerdo con que se exploten los recursos naturales. Pero si el pueblo no come, si los jubilados no tienen medicamentos y los pibes en las escuelas tienen que pelear por los pupitres que están sanos, eso es saqueo”, dijo el diputado nacional.

Y agregó: “La sociedad tiene que participar porque si no se la van a llevar puesta y a sus recursos naturales”, sostuvo. “Cuando los escucho hablar de Dios, Patria y familia pienso que si el gobierno sigue así no va a quedar Patria”.

“Cristina sigue y sigue para que nuestro pueblo vuelva a confiar en sí mismo. No hay que dejarse doblar por los discursos de la desesperanza”. “Imagínense a un intendente de una ciudad de 30.000 personas y después gobernador a 3000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. ¿Alguien se imaginaba que podía llegar esa persona a dar vuelta la historia? Nadie. Y llegó”, dijo, en alusión a su padre.

Asimismo, se dirigió a la militancia al señalar que “los adoradores de los focus groups y las encuestas subestiman a las unidades básicas y la militancia. ¿Cómo necesitas que te digan lo que piensa la gente? Eso te lo dice la unidad básica y los militantes”.

“En el 2015 nos fuimos con la plaza llena y no es lo mismo que irse con la plaza vacía. Eso nos tiene que llevar a una reflexión”, comparó.

EN tanto cuestionó con dureza a los sectores empresarios que respaldaron la ley de “Ficha Limpia”, y apuntó contra los representantes de organizaciones empresarias como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham) e IDEA, entre otras, que opinaron favorablemente de la iniciativa legislativa impulsada principalmente por el macrismo y otros sectores.

“Los empresarios de los balances sucios quieren ficha limpia porque Cristina es la única que puede romper con la idea de que el pueblo no puede vivir mejor”, remató.