Un empresario donó 10 refugios para perros y gatos en situación de calle o semidomiciliados en plazas públicas de la ciudad, como parte del programa “Patitas Protegidas” que lleva adelante “Acción para Crecer”, que lidera Julio Nieto.
El donante es Sergio Lombardo, quien junto a ‘Acción para Crecer’ tienen el objetivo de instalar y sostener refugios urbanos seguros y discretos en plazas seleccionadas, con cuidado comunitario, higiene y monitoreo, para reducir el abandono y mejorar el bienestar animal.
Detalles del Programa
- Gestión comunitaria responsable
- Control veterinario
- Mantenimiento permanente
La iniciativa busca ordenar la presencia de animales en plazas y disminuir conflictos vecinales.
¿Cómo colaborar?
