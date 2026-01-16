Un empresario donó 10 refugios para perros y gatos en situación de calle o semidomiciliados en plazas públicas de la ciudad, como parte del programa “Patitas Protegidas” que lleva adelante “Acción para Crecer”, que lidera Julio Nieto.

El donante es Sergio Lombardo, quien junto a ‘Acción para Crecer’ tienen el objetivo de instalar y sostener refugios urbanos seguros y discretos en plazas seleccionadas, con cuidado comunitario, higiene y monitoreo, para reducir el abandono y mejorar el bienestar animal.

Detalles del Programa

- Gestión comunitaria responsable

- Control veterinario

- Mantenimiento permanente

La iniciativa busca ordenar la presencia de animales en plazas y disminuir conflictos vecinales.

¿Cómo colaborar?

