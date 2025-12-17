Así se titula el expediente 4091-10690-A-2025. Expediente que incluye, como anticipamos horas atrás, la autorización del Estacionamiento Medido en Quilmes Centro y Bernal Centro.

Y se le suma la Homologación de Cámaras de Infracción a ser ubicadas en distintas arterias de la Ciudad, como también la instalación de balanzas de camiones.

Fuentes cercanas a este medio confirmaron que Presidencia convocó a una reunión informativa para las próximas horas. Y todo hace presuponer que el lunes será la extraordinaria que de vía libre a la Regulación del Tránsito en Quilmes.