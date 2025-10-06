Los padres obispos Carlos Tissera y Eduardo Redondo comparten con pesar que este lunes 06 de octubre falleció a sus 92 años el Padre Rafael Mañas, salesiano, que actualmente residía en la Casa Salesiana de San Isidro, y que durante varios trabajó de manera activa en la diócesis de Quilmes como párroco de San Juan Bosco y de Nuestra Señora de la Guardia, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada, Miembro del Consejo Presbiteral, del Consejo de Consultores, y Profesor del Instituto Terciario Espíritu Santo, caracterizado por su fuerte comunión con los obispos y su congregación.

Este lunes 06 de octubre a las 19 h se realizará la misa de exequias en la Parroquia San Juan Bosco de San Isidro (Uspallata y Av. Marquez, San Isidro). A continuación se llevará a cabo el traslado de su cuerpo a la Parroquia Nuestra Señora de la Guardia (Belgrano 230, Bernal), donde se estima su arribo a las 22 h. El templo se cerrará a las 23.30 h.

Y el martes 07 de octubre a las 8 h el Padre Obispo Carlos Tissera rezará la misa de exequias en la parroquia Nuestra Señora de la Guardia, y después de la misma su cuerpo será llevado al Cementerio de la Congregación Salesiana de La Plata, que se encuentra en la Casa de Ejercicios Espirituales Ceferino Namuncurá (Calle 44, esquina 163, La Plata).

Los obispos de Quilmes invitan a la comunidad diocesana a unirse en la oración por el descanso en paz del Padre Rafael, y expresan su cercanía a toda la Familia Salesiana: "Querido Rafael, que descanses en paz y que el Buen Padre te reciba en su Casa. Gracias por tu ejemplo de amor y por tu enorme servicio en esta diócesis".