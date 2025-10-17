La Policía de la Quilmes detuvo a un hombre de 25 años acusado de cometer un robo al Banco Nación e intentar ingresar al Teatro Municipal en hechos ocurridos en días consecutivos. La detención se logró gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad y la identificación por huella dactilar.

El hecho ocurrió el 13 de octubre, cuando un hombre ingresó al hall central del Banco Nación, ubicado en Rivadavia y Alvear, forzando la puerta blindex y sustrayendo llaves, elementos de escritorios y dañando los micrófonos de los teléfonos fijos. Al día siguiente, el mismo sujeto fue captado por cámaras municipales intentando forzar la puerta del Teatro Municipal, sin lograr su cometido.

El personal del Comando de Patrullas (C.P.) Quilmes tomó conocimiento de que el sospechoso estaba merodeando la zona de Rivadavia y Alvear. Al ser detectado, intentó darse a la fuga, pero fue interceptado y reducido. El detenido llevaba un bolso con elementos sustraídos, entre ellos un manojo de llaves, un tubo auricular de teléfono de línea y una lapicera con inscripción del Banco Nación.

La U.F.I. N° 07 del Departamento Judicial de Quilmes dispuso la aprehensión del hombre por el delito de "Robo en Dos Hechos". Además, la Fiscalía confirmó que ya había recibido un informe pericial donde una huella levantada en el interior de la sucursal bancaria coincidía con la identidad del aprehendido, consolidando la evidencia en su contra.