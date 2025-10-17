El Profesor Gustavo Damian Gonzalez, vecino de Berazategui fue electo Vicepresidente de la Asociación de Derecho Politico.
Licenciado en Ciencia Política, con Posgrado en Gobierno Local, con Maestría en Sistemas Electorales y culminando su Doctorado. Sus trabajos contribuyen a la calidad democratica.
Este martes, el Profesor Gustavo Damián Gonzalez fue electo Vicepresidente Nacional de la Asociación Argentina de Derecho Politico.
Un berazateguense vicepresidente de la Asociación Académica
