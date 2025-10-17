Lanús Gobierno llevará a cabo este sábado 18 de octubre, una nueva edición de Baile por la Inclusión. El evento será en el boliche Club Leloir, ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen 2956, Gerli, de 18 a 20 horas.

Quienes asistan, podrán hacerlo de forma gratuita y sin reserva, cumpliendo las siguientes condiciones:

Tener 14 años o más.

Presentar DNI.

Menores de 18 años, acompañados por un adulto.

Con la mirada puesta en la inclusión, esta propuesta inició en julio de 2024 y tiene por objetivo generar lazos sociales, colaborar con la mejora en la calidad de vida a través de políticas públicas inclusivas.