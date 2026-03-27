Lanús Gobierno realizará este sábado 28 de marzo, de 18 a 20, una nueva edición del Baile por la Inclusión en el Club Leloir, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen N° 2956, en Gerli, para que las y los asistentes compartan un momento divertido y musical a puro ritmo.

Esta iniciativa es gratuita, no requiere reserva, está destinada a los vecinos y a las vecinas a partir de los 14 años de edad y los menores de 18 deberán ir acompañados por un adulto, sin excepción. Cada participante tendrá que presentar su DNI al momento de ingresar al lugar.

Vale recordar que Baile por la Inclusión es una propuesta que se inició en julio del 2024, con el propósito de generar lazos sociales y colaborar con la mejora en la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos, a través de la implementación de políticas públicas en materia de inclusión.