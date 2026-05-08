El intendente de Lanús, Julián Álvarez y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, encabezaron la primera jornada interdisciplinaria “Escuelas Cuidadas” de la Mesa de Coordinación Interpoderes de Seguridad Local, con la presencia de docentes, alumnos, directivos, autoridades judiciales y equipos municipales para abordar la prevención de la violencia digital en las escuelas del distrito.

“Es muy importante que estemos todos juntos, desde el Estado municipal y provincial, las fuerzas de seguridad, la Cámara Penal del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús, los directivos de escuelas, docentes, alumnos e integrantes de los 70 Centros de Estudiantes locales, trabajando sobre una temática tan sensible para nuestra sociedad como es la seguridad en los establecimientos educativos. Esta es la mejor manera de abordar esta problemática“, sostuvo Álvarez.

Por su parte, Alonso indicó: “Los docentes hablan sobre los emergentes de la violencia. Que en la escuela se hablen de estas cosas y se trabaje sobre estos temas es lo más sano que nos puede pasar. Hoy los chicos habitan el ámbito digital y estas situaciones merecen ser atendidas rápidamente. Necesitamos intendentes como Julián que tengan la decisión de cuidar a los vecinos y trabajar codo a codo con la policía. Por eso buscamos generar los espacios donde reflexionemos sobre lo que está pasando y encontremos soluciones desde los diferentes ámbitos para poder resolver los problemas”.

Esta actividad se desarrolló en el Auditorio del Centro Cultural Leonardo Favio y tuvo la participación de integrantes de la Cámara Penal del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús, autoridades del Consejo Escolar, funcionarios municipales, jefes departamentales de las fuerzas de seguridad local, miembros de la cartera de Seguridad provincial, directivos de escuelas secundarias de gestión pública y estatal.

La misma contó con el desarrollo de dos paneles: el primero bajo el lema “Habitar lo digital: Identidad, convivencia y responsabilidad en la era de las redes”, con las exposiciones de Magali Bensignor, responsable de Políticas Sociales de la Fundación Movistar; Marta Pascual, jueza penal juvenil de Lomas de Zamora; Silvina Cerra, jueza de Familia Lanús; y Natalia Gradaschi, secretaria de Educación del Municipio.

Mientras que en el segundo panel, titulado “Responsabilidad Digital” disertaron Natalia Millione, titular de la Fiscalía Nº 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lanús; Fernando Benítez, juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Avellaneda - Lanús; Gilda Maltas, defensora general del Departamento Judicial Avellaneda - Lanús; y Marina Pirro, subsecretaria de Justicia y Participación Ciudadana del Municipio.

Los paneles buscaron promover la comprensión integral del mundo digital como espacio de socialización real, donde se construyen vínculos, identidad y convivencia; como así también generar conciencia sobre cómo las conductas en entornos digitales impactan en otros y en uno mismo, con la promoción de una mirada responsable, empática y preventiva desde la experiencia del sistema judicial, entre otros temas.

También participaron de la actividad: el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Sebastián Castillo; su par de Desarrollo Social, Eugenia Meana; y el presidente del Consejo Escolar, Roberto Crovella, entre otros.