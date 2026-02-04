El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recorrió el progreso de las obras que se realizan en la Escuela Primaria Municipal (EPM) N° 1 “Miguel Lainez” y en el edificio que comparten la Escuela Primaria N° 72 “Pedro Medrano” y el Jardín de Infantes N° 939 “Gladys Marta Nadjarian” de Villa Jardín, con la finalidad de que los alumnos puedan aprender en espacios en mejores condiciones edilicias cuando comiencen el ciclo lectivo 2026.

“Seguimos avanzando con el plan de obras de verano en distintas escuelas del distrito. Para nosotros la educación de nuestros hijos e hijas es fundamental, por eso desde Lanús Gobierno vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento de cada uno de los establecimientos educativos de nuestra ciudad”, resaltó Álvarez.

En la EMP N° 1, situada en el Polo Educativo en Carlos Pellegrini y calle 8, se lleva adelante la construcción de un aula nueva; se refacciona la zona de la cocina, donde se readecúan las instalaciones eléctricas y el cielorraso, además de hacer tareas de pintura, agregar una mesa de trabajo y un salpicadero de acero inoxidable; en el SUM y el comedor se van a pintar los espacios interiores, como así también se colocarán ventiladores en este último; y se proveerá de agua fría y caliente a la oficina de la planta baja, que no tenía antes.

A su vez se repararán los desagües pluviales y las filtraciones existentes; se hará una nueva apertura de espacio de guardado bajo rampa; se concretarán tareas de herrería, al igual que de pintura en la fachada y en el salón de usos múltiples (SUM); se realizará una nueva vereda perimetral con sus respectivas pendientes; y se readecuará el espacio que va a utilizar el equipo de orientación escolar, con la finalidad que puedan desempeñar sus funciones de la mejor manera.

En relación a la EP N° 72, ubicada en Potosí N° 2661, se trabaja sobre los baños y se adaptan los espacios contiguos para la construcción de un nuevo baño para personas con movilidad reducida. Asimismo, se elevarán las medianeras con reja de metal desplegado, se desplegarán trabajos de emparejamiento sobre el solado exterior, así como también el arreglo del portón corredizo de acceso a sala de máquina de bombas.

Por otra parte, en el Jardín N° 939 se colocó una superficie anticaída de caucho en el patio, además de ejecutar trabajos de pintura y en las instalaciones eléctricas; se sumó una mesada y grifería nueva en el sector de la cocina; y se avanza con el reacomodamiento del tendido sanitario correspondiente al abastecimiento de agua por bomba del establecimiento.