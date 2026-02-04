La Dirección de Registro de Personas Desaparecidas y Halladas publicó su Informe Anual 2025, que sistematiza las denuncias por averiguación de paradero y los procesos de identificación de personas NN en los hospitales bonaerenses.

Durante 2025 se registraron 4.895 denuncias por averiguación de paradero de personas adultas y se trabajó sobre 270 protocolos de pacientes ingresados como NN en hospitales provinciales. Del total de denuncias, el 71,32 % de las personas fueron halladas con vida y sin lesiones y el 2,57 % fueron halladas fallecidas, mientras que el resto de los casos continúa en seguimiento administrativo, principalmente por tratarse de denuncias recientes.

El informe muestra que la causa más frecuente de desaparición es Salud Mental y Discapacidad (53,46 %), impulsada especialmente por el consumo problemático de sustancias, las crisis emocionales y episodios de desorientación. La segunda causa más frecuente es la propia voluntad (17,49 %), que refiere a decisiones personales de alejarse del entorno. La causa víctima de ilícito, aunque minoritaria (1,72 %), concentra situaciones de extrema gravedad, incluyendo tres femicidios ocurridos en la Provincia durante 2025, que se iniciaron como averiguaciones de paradero.

En relación con las personas halladas sin identificación, el 90 % de los protocolos hospitalarios pudo ser resuelto, permitiendo establecer la identidad y contactar a sus entornos socioafectivos. Asimismo, se logró el cierre de casos fríos y la identificación de personas desaparecidas desde hacía más de tres años.