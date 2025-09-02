El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia dio inicio a un encuentro que contó con 240 empresas locales inscriptas y que forma parte de las políticas provinciales de estímulo y asistencia técnica y financiera al sector privado.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, encabezó este martes junto al intendente Jorge Ferraresi una nueva Ronda de Negocios, que contó con 250 pymes, cooperativas y grandes empresas de la zona inscriptas y tuvo lugar en el marco de la Expo Avellaneda Productiva 2025, en el Parque Municipal Multipropósito La Estación, donde las y los empresarios participantes concretaron más de 1.300 entrevistas de negocios.

Desde 2022, la Provincia ha organizado 92 Rondas de Negocios, en una política que ya ha convocado a más de 20.300 pymes, emprendimientos y cooperativas bonaerenses. Cada empresa participante, además, puede conocer las distintas políticas vigentes en la provincia de Buenos Aires de impulso a la producción y la comercialización, de apoyo técnico y de financiamiento, entre ellas, la Escuela Productiva Bonaerense, Producción Bonaerense, Clínica Tecnológica o las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).

Estos encuentros de trabajo se dan en el marco de las políticas productivas que lleva adelante el Gobernador Axel Kicillof y permiten establecer vínculos comerciales y productivos, generando así nuevas oportunidades de negocios, y además, son un espacio de difusión de las distintas herramientas de financiamiento, asistencia técnica y apoyo a la producción con las que cuenta hoy el Estado bonaerense para asistir a las pymes.

En la Ronda de Negocios de Avellaneda también participaron la subsecretaria de Industria y Pymes de la Provincia, Mariela Bembi, y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar; así como también representantes de distintos organismos que acompañaron la organización del encuentro, como la Unión Industrial de Avellaneda; el consorcio de gestión del Puerto de Dock Sud; y el Frente Productivo Avellaneda conformado por pymes y profesionales del distrito; a los que se sumaron la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC); el Banco Provincia; el Ministerio de Ambiente de la Provincia; la Autoridad del Agua y Radio Provincia.

La Ronda de Negocios de Avellaneda se dio en el marco de la Expo Avellaneda Productiva 2025, una exposición organizada por el gobierno local que a lo largo de tres jornadas busca visibilizar la producción local, generar vínculos estratégicos e impulsar el desarrollo industrial sostenible y comprometido con la comunidad.

Las Rondas de Negocios son una política pública de la cartera productiva provincial que ha demostrado resultados exitosos para que las empresas locales obtengan nuevos proyectos y concreten ventas. El 95 por ciento de las empresas asistentes asegura haber obtenido contactos de utilidad, mientras que una de cada tres logra concretar negocios a partir de su participación. Para más información sobre las Rondas de Negocios que organiza la Provincia, ingresar en: https://www.gba.gob.ar/produccion/ronda_de_negocios