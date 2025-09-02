“Le pedimos a los vecinos que nos den la oportunidad de comprobar que les decimos la verdad. Que no tenemos nada que ver con los dos bandos que se revolean un pasado nefasto y un presente lleno de miedo, violencia y una estabilidad mentirosa porque la comida falta. Hay que hacer el esfuerzo de ir a votar el domingo y hay que hacerlo saliendo de la polarización que armaron el kirchnerismo y el mileismo”, sostuvo Tatiana Sanabria Sicco, primera candidata a concejal de la lista SOMOS Buenos Aires en Quilmes.

“Sé que le hablamos a gente que no quiere escuchar a nadie –señaló-. Pero nos acostumbraron a votar a los unos para que no asuman los otros y la verdad es que el camino nos muestra que solo conseguimos empeorar. Hay que romper esa dialéctica. Hay que probar con otra cosa. Eso somos nosotros, la lista rosa”, sostuvo.

La lista local de SOMOS en Quilmes se referencia con la candidatura a la diputación provincial de Pablo Domenichini, actual rector de la Universidad de Almirante Brown y directo competidor en la Provincia con Mayra Mendoza y Maximiliano Bondarenko.

“Nos machacan la cabeza con estas dos alternativas. Pero la elección del domingo en Corrientes y el triunfo de Juan Pablo Valdez a la gobernación, dejando al peronismo segundo y al mileismo cuarto, nos muestra que hay argentinos que ya entendieron que hay una realidad a la que hay que superar y que eso se puede”, opinó.

“Tenemos confianza en la alternativa que construimos para la provincia de Buenos Aires y en este caso para Quilmes. Y seguros, que el país tiene salida con gobernadores como Maximiliano Pullaro, que pudo con las mafias más violentas y ordenó una de las zonas más calientes y complejas sin andar a los gritos ni hacer ningún show”.