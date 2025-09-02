En el marco del Día nacional de la Industria, el intendente Jorge Ferraresi encabezó la inauguración de la expo “Avellaneda Productiva 2025” en el predio del Parque Multipropósito La Estación.

Se trata del evento que reúne a emprendedores y empresas de la ciudad para dar a conocer su producción, intercambiar experiencias y generar oportunidades de negocios.

Durante su discurso, Ferraresi dijo que “es un desafío reconstruir la Nación a partir de los procesos productivos”. También agradeció el apoyo del gobernador Axel Kicillof al sector industrial y destacó “la importancia de generar procesos e intercambios entre empresas”. Además, detalló las obras del Puerto y las nuevas zonificaciones industriales, como “proyectos que van a generar crecimiento y trabajo”.

Seguidamente, las autoridades recorrieron la muestra que reúne a más de 100 expositores y que se extenderá hasta el jueves 4, de 14 a 20 hs, en el Parque La Estación, Güemes 700.

La actividad contó con la participación de la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra; el presidente de la Unión Industrial Avellaneda, Guillermo Zavallone; el secretario de Producción, Comercio y Ambiente local, Carlos Lombardo; la jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo bonaerense; Cecilia Cecchini; la diputada Nacional, Mónica Litza, y la candidata a concejala por Fuerza Patria Avellaneda, Nilda Brovida.

Por la mañana, Jorge Ferraresi y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, dieron inicio a un encuentro que contó con 240 empresas locales inscriptas. De la “Ronda de Negocios”, participaron la subsecretaria de Industria y Pymes bonaerense, Mariela Bembi; el subsecretario de Comercio, Ariel Aguilar; la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo, Ayelén Borda; Nilda Brovida; y Carlos Lombardo. También, representantes de la Unión Industrial de Avellaneda; el consorcio de gestión del Puerto de Dock Sud; y el Frente Productivo Avellaneda. Las Rondas de Negocios son una política pública de la cartera productiva provincial para que las empresas locales obtengan nuevos proyectos y concreten ventas.