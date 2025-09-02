En los últimos días de campaña, distintos hechos de violencia volvieron a manchar la vida democrática en nuestro país. Tanto sectores ligados al oficialismo de Milei como militantes del kirchnerismo se vieron involucrados en agresiones durante actividades proselitistas, en localidades de la provincia de Buenos Aires, en ciudades del interior y hasta en Universidades. Esa violencia política, que ya debería ser parte de un pasado oscuro de la Argentina, demuestra que algunos espacios no entienden que la democracia se fortalece con ideas, propuestas y debate respetuoso, nunca con la intimidación ni con aprietes. En Quilmes, desde Nuevos Aires, hemos elegido otro camino. Somos la única alternativa que presenta propuestas concretas para mejorar la vida de los vecinos. Apostamos a una Patrulla Urbana equipada con armas no letales, para que la seguridad no se confunda con represión pero tampoco deje a la gente indefensa. Impulsamos un plan de desarrollo urbanístico para La Rivera, con obras que potencien el desarrollo, el trabajo y la integración del espacio público, y presentaremos un proyecto histórico: el reconocimiento de San Francisco Solano como municipio, para que tenga la autonomía que merece.

Frente a los gritos y la violencia, nosotros respondemos con proyectos y gestión. Porque la verdadera política no se construye desde la prepotencia, sino desde la escucha y la propuesta. El próximo domingo 7 de septiembre, convoco a cada vecino de Quilmes a que se acerque a las urnas con la certeza de que hay una alternativa distinta. La democracia se cuida participando, votando, siendo protagonistas del futuro que queremos. “La violencia nunca puede ser el camino. Nos lastima como sociedad, nos divide como comunidad y nos aleja de la convivencia que todos necesitamos. La paz, la solidaridad y el respeto son las verdaderas armas de una sociedad madura. Construyamos juntos un Quilmes donde el único lenguaje sea el del trabajo y el progreso”.

Juan Bernasconi

Primer candidato a concejal en Quilmes – Nuevos Aires