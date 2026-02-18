La Patrulla Urbana del Municipio de Quilmes, en el marco de las acciones coordinadas por la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, intervino en el día de hoy en la intersección de Gaboto y Rivadavia, en la zona de la estación ferroviaria, donde se detectó la presencia de 8 cachorros de perro que estaban siendo ofrecidos para la venta en la vía pública.

La situación fue advertida a primera hora de la mañana, durante las tareas habituales de ordenamiento y patrullaje preventivo que el área desarrolla en ese sector estratégico de la ciudad. Al constatar la irregularidad, los agentes procedieron conforme a los protocolos vigentes, priorizando el resguardo de los animales.

Posteriormente, los cachorros fueron puestos a disposición del área de Zoonosis municipal para su evaluación sanitaria, control veterinario y seguimiento correspondiente, en el marco de la normativa que regula la comercialización y tenencia responsable de animales.